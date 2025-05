Lunetta Savino: “Peggior baciatore? Brignano”. La replica piccata di Flora Canto

(Adnkronos) – “Non l’ho vista l’intervista perché stavamo facendo sesso”. Così Flora Canto ospite oggi, mercoledì 28 maggio, a La volta buona ha replicato a Lunetta Savino che nell’intervista rilasciata a Belve ha dichiarato che il peggior baciatore sul set è stato proprio Enrico Brignano, marito di Canto.

Lunetta Savino, ospite ieri sera, martedì 27 maggio, a Belve ha confessato di aver un cattivo rapporto con le scene erotiche sui set cinematografici. Incalzata da Francesca Fagnani che le ha chiesto “Chi è stato il peggiore baciatore”, l’attrice ha detto: “Forse Enrico Brignano, ma perché è comico… i comici non sono bravi a fare queste scene”.

La dichiarazione su Enrico Brignano non è passata inosservata e faceva riferimento a ‘Un medico in famiglia’, serie televisiva in cui Savino e Brignano hanno recitato insieme.

Ospite a La volta buona, la moglie dell’attore, Floria Canto, commenta: “Noi mogli ai nostri mariti dentro casa gliene diciamo di ogni tipo. Ma fuori…”, dice Canto alzando il tono della voce. “Quando ce li toccano le altre, un po’ dà fastidio. È stata un’uscita infelice, data anche dalla domanda, voglio sperare…”, ha continuato.

E poi, con grande sorpresa, ammette: “Io questa cosa la sapevo già da Enrico, perché questo bacio fu faticoso. Diciamo che avere questo slancio passionale è stato forte per Lunetta che all’epoca aveva 10 anni più di lui e il ruolo sicuramente non l’ha aiutata…”, aggiunge facendo riferimento al ruolo di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia.

Secondo il racconto di Flora Canto, infatti, dopo quattro ciak finiti male, Brignano e Savino sono stati sollecitati dagli attrezzisti per chiudere presto la scena, quindi il bacio è durato pochissimi secondi. “Inoltre, ci sono state attrici come Ambra Angiolini e Ilaria Spada che hanno dichiarato che i baci con Enrico Brignano sono stati passionali”, aggiunge difendendo il marito. Poi, per placare gli animi: “Ovviamente si scherza, a me Lunetta fa simpatia”. E conclude: “La passione nella mia coppia non manca comunque, ma siamo in fascia protetta, quindi mi fermo qui”.