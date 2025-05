Musetti oggi, live al Roland Garros 2025 contro Galan. La diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà – in diretta tv e streaming – il colombiano Daniel Galan, numero 122 del mondo, nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo l’Australian Open, vinto da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Nel primo turno del torneo, il numero 7 del ranking ha superato il tedesco Hanfmann.

In caso vittoria per Musetti ci sarà la sfida, al terzo turno del Roland Garros 2025, con il vincente della sfida tra lo statunitense Reilly Opelka e l’argentino Mariano Navone.