Verdone: “Il bullismo è una piaga anche in chi lo pratica, combattiamolo insieme”

(Adnkronos) – “È un onore per me essere il primo ambasciatore di vita dell’Osservatorio che anche quest’anno con il progetto ‘ampioni di Vita’ ha ottenuto grandi e importanti risultati nelle scuole”. A dirlo è l’attore e regista Carlo Verdone, intervenendo tramite un videomessaggio di saluto, all’evento ‘Maratona Bullismo’, in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. La giornata è l’occasione per presentare il primo Rapporto dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

“Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio di ben 12mila studenti -dice Verdone- dati fondamentali per comprendere e costruire progetti futuri. Grazie a tutti per il vostro impegno e buon lavoro”. E in merito a cosa si possa fare per contrastare questo fenomeno, il popolare regista romano sottolinea: “Combattiamo veramente questo bullismo che oggi è una piaga per chi lo subisce e diventerà una piaga anche nella psiche di chi lo pratica perché finirà così. Combattiamolo con lo sport, con la vita, col fare, con lo stare insieme, con l’aggregazione, con la condivisione”, conclude Verdone.