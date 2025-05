Giro d’Italia, a Denz la 18esima tappa. Del Toro resiste in maglia rosa

(Adnkronos) –

Nico Denz vince la tappa 18 del Giro d’Italia, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 km corsa oggi, giovedì 29 maggio. Il tedesco della Red Bull-Bora-Hansgrohe va in fuga: quando mancano 17 chilometri sorprende il resto dei fuggitivi e va a vincere in solitaria. Dopo il tedesco arrivano con un ritardo di 1 minuto e 1 secondo gli altri con Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) 2°, Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 4° e Davide De Pretto (Team Jayco AlUla) e Nicola Conci (Xds Astana Team) rispettivamente 8° e 9° all’arrivo.

I 10 inseguitori dietro il tedesco hanno provato a riprenderlo ma non tanto l’assenza di collaborazione ma quella delle gambe non hanno consentito di recuperare Denz che a 7 km dalla fine aveva un vantaggio di 34 secondi, diventato di 37 a 2 km alla fine e di 46” a 1000 metri dall’arrivo, con il tedesco che ha mantenuto una velocità di crociera di 50 km/h. Vittoria numero 3 al Giro per Denz, che sorprende i 34 uomini in fuga e arriva da solo all’arrivo, dimostrando di averne di più: una volta partito all’attacco il tedesco prende la prima curva in testa con il secondo, Conci, distante 3 metri ma dopo la curva fa il vuoto.

Il gruppo maglia rosa arriva con 13′ di ritardo, con un ritardo così elevato che a un certo punto avrebbe potuto creare un problema, con i direttori sportivi che hanno consigliato ai corridori di non far aumentare troppo il ritardo per evitare un incrocio, nel circuito finale, fra battistrada e gruppo. Gruppo con gli uomini di classifica privo di Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) che è partito con un problema all’occhio dopo essere stato punto ieri in corsa da un calabrone: gonfiore all’occhio destro e a 4 chilometri dal Gpm di Parlasco lo spagnolo ha alzato bandiera bianca, dopo aver continuato a togliersi gli occhiali e a salire a fatica.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) mantiene la maglia rosa, con la classifica generale che rimane invariata dopo che nella tappa odierna gli uomini classifica se la sono presa comoda in attesa delle tappe di montagna di domani e di sabato sulle Alpi. Secondo l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPosta) a 41″ e il britannico Simon Yates (Visma Lease a Bike) a 51″.