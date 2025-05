Rateizzano, rinunciano a spese salute, hanno scarsa fiducia in istituzioni: ecco gli italiani del 2025

(Adnkronos) – Rateizzano, rinunciano alle spese per la salute, escono e viaggiano di meno, hanno scarsa fiducia nelle istituzioni e sempre meno nella scuola. Sono alcuni degli elementi che emergono dal Rapporto Eurispes 2025 in cui si esplorano le dinamiche economiche nelle quali si muovono le famiglie italiane, analizzando non solo il livello di consumo ma anche le strategie di adattamento messe in atto, con particolare attenzione alle aree più critiche: rinunce, compressione della spesa, ricorso al credito e impatto delle nuove modalità di acquisto.

Quasi la totalità dei cittadini (84,1%) ha dichiarato di aver osservato un incremento dei prezzi, seppur con differente intensità: per il 48,3% i prezzi sono molto aumentati, mentre per il 35,8% si tratta di un aumento più contenuto. Solo una quota marginale di cittadini ritiene che i prezzi siano rimasti invariati (12,2%) o diminuiti (3,7% complessivamente). Guardando ai dati per area geografica, emergono alcune differenze, sebbene le opinioni siano simili: in tutte le aree del Paese prevale nettamente la convinzione che i prezzi siano aumentati, ma con diverse intensità (tra il 75,5% delle Isole e l’88,5% del Nord-Ovest).

Adattarsi e contenere le spese significa rimodulare il proprio budget familiare. Tra i comportamenti messi in atto dagli italiani per far fronte agli aumenti, al primo posto troviamo rinviare uno o più acquisti necessari (59,5%); seguono la rinuncia alla babysitter (54%), ridurre le uscite (ristorante, pizzeria, locali), circostanza segnalata dal 50,1%, e tagliare su viaggi o vacanze (50%). Molti (45,3%), pur avendone necessità, hanno dovuto fare a meno dell’aiuto di una badante, mentre il 40,2% ha ridotto le spese per estetista, parrucchiere o articoli di profumeria. Il 38,2% ha rimandato lavori o ristrutturazioni in casa, il 37,5% ha pagato in nero alcuni servizi (tra cui ripetizioni, riparazioni, assistenza domestica, medici, ecc.) e poco meno (37,2%) sono quanti hanno rinunciato ad altre forme di aiuto domestico, come il personale per le pulizie o il giardiniere. La scelta meno adottata è stata il noleggio di abiti o accessori in occasione di cerimonie (14,5%).

Un’altra strategia frequentemente utilizzata per diluire l’incidenza di spese importanti sul bilancio familiare è la richiesta di rateizzazione dei pagamenti: se ne è servita più della metà degli italiani (53,4%) nell’ultimo anno (il 31,4% una/qualche volta, il 16,5% spesso, il 5,5% sempre). L’uso della rateizzazione è più diffuso al Centro (60%) e nelle Isole (64,1%), ma anche al Sud una quota importante di cittadini fa acquisti a rate (55,8%). L’analisi dei dati per fasce d’età mostra come il ricorso alla rateizzazione dei pagamenti tenda a variare in funzione del ciclo di vita e delle esigenze economiche ad esso correlate. Più spesso sono i 25-34enni ad aver rateizzato delle spese nell’ultimo anno (59,9%), seguiti dai 35-44enni (58,4%).

L’analisi delle tipologie di acquisti per cui è stata utilizzata la rateizzazione dei pagamenti evidenzia una prevalenza di beni durevoli e spese rilevanti nella composizione del ricorso a questa modalità, mentre risulta meno utilizzata per acquisti voluttuari o accessori. Gli elettrodomestici risultano al primo posto tra le spese più frequentemente rateizzate (44,5%); seguono gli acquisti di auto o motoveicoli (42,5%) e quelli legati alla tecnologia come televisori, smartphone, tablet (42,3%). Quasi tre intervistati su dieci (29,4%) hanno rateizzato interventi di tipo odontoiatrico, confermando l’elevato impatto economico di questa tipologia di prestazione. La rateizzazione dell’acquisto di mobili è stata indicata dal 25,4% degli italiani, mentre il 23,7% ha dilazionato il pagamento di viaggi o vacanze.

Meno frequenti le rateizzazioni per l’acquisto di gioielli o articoli di lusso (14,9%), interventi estetici (14,2%) e abiti/accessori da cerimonia (13,1%). “Zero interessi”, il boom di piattaforme e app per rateizzare gli acquisti. Una forma relativamente recente di rateizzazione dei pagamenti è rappresentata da piattaforme e app (es. Klarna, Scalapay, Clearpay, Paypal, Satispay, ecc.) che consentono di dilazionare gli acquisti senza interessi. Il successo di questa modalità è confermato dal 65,3% di italiani che, dovendo rateizzare, ha utilizzato piattaforme di questo tipo (37,8% una/qualche volta; 21,4% spesso; 6,1% sempre). Tagli e rinunce: come si modifica la spesa degli italiani.

La necessità di contenere le uscite porta spesso a dover rinunciare a spese necessarie per la salute e il benessere personale. A tale proposito, il 28,2% degli italiani afferma di aver dovuto rinunciare a cure/interventi dentistici e, preoccupante, è anche il dato relativo ai controlli medici periodici e di prevenzione: oltre un quarto del campione (27,2%) dichiara di avervi rinunciato, segnale di una compressione anche delle pratiche di prevenzione, con potenziali ricadute negative sul piano sanitario nel mediolungo periodo. Non è trascurabile neanche il fatto che poco meno di un quarto del campione (22,3%) abbia rinunciato a visite specialistiche per disturbi/patologie specifiche e quasi uno su cinque (18,1%) a terapie o interventi medici, segnalando che una quota non trascurabile di cittadini rinuncia non solo alla prevenzione, ma anche alle cure di cui ha bisogno.

Più di un quarto dei cittadini nell’ultimo anno si è trovato a tagliare le spese veterinarie (26,7%) e a rinunciare a trattamenti estetici (26,4%); meno frequente è la rinuncia all’acquisto di medicinali (13,2%). Nel complesso, i dati mettono in evidenza una maggiore difficoltà economica a sostenere spese per la salute e il benessere personale nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole, mentre nel Nord-Est, e in parte nel Nord-Ovest, tali rinunce risultano meno frequenti. La condizione lavorativa incide fortemente sulla capacità di far fronte a spese sanitarie o legate al benessere personale.

Le categorie più vulnerabili economicamente ‒ disoccupati, cassintegrati, persone fuori dal mercato del lavoro ‒ risultano più frequentemente costrette a rinunce anche su àmbiti essenziali, come la prevenzione o le cure mediche, evidenziando una dimensione critica del disagio economico che si riflette direttamente sulla salute. Le percentuali più alte di rinuncia si concentrano tra chi vive situazioni occupazionali fragili: in particolare, chi è in cerca di nuova occupazione e i cassintegrati presentano i valori più elevati in quasi tutte le voci considerate

I cittadini europei hanno scarsa fiducia nelle istituzioni europee e gli italiani non si discostano dalla media europea. Dato forse ancora più preoccupante è che gli europei in larga parte tendono a non fidarsi del Governo nazionale. Più del 30% dei giovani europei, pur essendo a favore dell’Ue, ritiene che le istituzioni non stiano funzionando correttamente, rileva inoltre il rapporto Eurispes 2025 citando l’indagine di Eurobarometro del 2024.

Per quanto riguarda gli italiani diminuisce la fiducia nella scuola, che passa dal 66%del 2024 al 64,9 di quest’anno, mentre aumenta il consenso per l’università dal 71,8 al 72,3.