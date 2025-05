Trump, i dazi e Taco: perché la parola fa arrabbiare il presidente

(Adnkronos) – Guai a dire ‘Taco’ a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non apprezza l’acronimo creato da un editorialista del Financial Times per descrivere la sistematica marcia indietro del presidente degli Stati Uniti in tema di dazi e commercio. ‘Taco’ riassume la frase ‘Trump Always Chickens Out’, ‘Trump si tira sempre indietro’. Quando la parola viene sottoposta all’attenzione del presidente da una giornalista, nello Studio Ovale, la risposta è stizzita.

“Mi tiro indietro perché ho ridotto le tariffe della Cina dal 140%, al 100% e poi ad un’altra Cina dicendo che avrebbero dovuto aprire il paese? Mi tiro indietro perché ho imposto tariffe del 50% all’Unione europea e mi hanno chiamato subito per parlare? Con Biden avevamo un paese morto, ora abbiamo investimenti programmati per 14 trilioni”, dice il presidente. “E lei fa una sgradevole domanda come questa…”, aggiunge Trump con una lunga risposta articolata. “E’ una domanda sgradevole, non la ripeta mai più”.