Trump congeda Musk: “Oggi il suo ultimo giorno, ma sarà sempre con noi”

(Adnkronos) – “Sarà il suo ultimo giorno, anche se non proprio, perché sarà sempre con noi, aiutandoci sempre”. Così, in un post su Truth, Donald Trump ha confermato una conferenza stampa prevista per stasera nello Studio Ovale con Elon Musk, alla fine del suo mandato da ‘Special Government Employee’ che prevede un periodo massimo di 130 giorni. Inizierà alle 13.30 ora di Washington, le 19.30 in Italia. “Elon è fantastico!”, ha ripetuto Trump.

“Lo ringraziamo per aver lanciato il Doge e gli sforzi per ridurre sprechi, frodi e abusi continueranno”, ha detto ieri la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo che qualche ora prima Musk aveva confermato su X l’intenzione di lasciare l’incarico nell’Amministrazione Trump, con un ringraziamento al tycoon dai toni ben diversi rispetto all’intervista alla Cbs in cui si diceva “deluso” dalla nuova legge di bilancio voluta da Trump.