Trump e il consiglio a Macron dopo la manata di Brigitte: “Chiudi la porta…” – Video

(Adnkronos) – “Emmanuel, chiudi la porta”. E’ il consiglio che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, darebbe a Emmanuel Macron. Il presidente francese, durante il recente viaggio in Vietnam, è stato protagonista con la moglie Brigitte di un episodio analizzato al ‘Var’ (Video): prima di scendere dall’aereo, Macron ha ricevuto una doppia manata dalla moglie. Una lite? O un momento scherzoso, come attestato dalle comunicazioni ufficiali? Trump, sollecitato sul tema dai media nello Studio Ovale, ‘da marito’ offre il suo consiglio. “Assicuratevi che la porta sia chiusa. Non andava bene… Lui sta bene, loro stanno bene. Sono due ottime persone, le conosco bene. Stanno bene”, dice il presidente americano.