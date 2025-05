È morto il padre di Rihanna, Ronald Fenty aveva 70 anni

(Adnkronos) –

Lutto per la popstar Rihanna. Suo padre Ronald Fenty è morto a Los Angeles, all’età di 70 anni dopo una breve malattia. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, riportate dal sito statunitense Tmz.

Nella giornata di mercoledì scorso, il fratello della cantante, Rajad Fenty, è stato fotografato all’ingresso del Cedars-Sinai Medical Center. Secondo quanto riferito, anche Rihanna era presente, seppur non visibile nelle immagini. Al momento, la cantante e la sua famiglia non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ronald Fenty e Rihanna hanno avuto un rapporto complicato, segnato da conflitti familiari e da un periodo di allontanamento, in particolare dopo una disputa legale nel 2019, quando la cantante accusò il padre di aver utilizzato il suo nome per fini commerciali. Nonostante ciò, negli ultimi anni i rapporti tra i due sembravano essersi distesi. Ronald Fenty aveva più volte espresso la sua gioia per il ruolo della figlia come madre, lodando pubblicamente la sua dedizione ai figli avuti con il compagno, il rapper e produttore musicale Asap Rocky.

L’intera vicenda ha suscitato commozione tra i fan della cantante e nel mondo dello spettacolo. In molti hanno espresso cordoglio e vicinanza all’artista barbadiana in questo momento di dolore.