Niente partite femminili la sera? Sinner: “Si finirebbe troppo presto”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è volato agli ottavi del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro oggi, sabato 31 maggio, ha battuto il ceco Jiri Lehecka

in tre set dopo un match dominato dall’inizio alla fine. In conferenza stampa però il numero uno del mondo ha parlato anche di temi che non riguardano strettamente il campo, ma l’organizzazione dello Slam francese. In questi giorni infatti, a Parigi, sta montando la polemica circa l’assenza di match femminili programmati nella sessione serale del Roland Garros, con molte giocatrici che l’hanno vista come una mancaza di rispetto e considerazione, oltre che un brutto segnale per l’intero movimento”.

“Ho sentito che alcune giocatrici se ne sono lamentate, ma non siamo noi a stabilire il calendario. Noi pensiamo soltanto a giocare e non abbiamo potere sull’ordine di gioco”, ha risposto Sinner a domanda diretta, “abbiamo lo stesso numero di partite maschili e femminili sui campi più importanti, lo stesso montepremi. Per quanto riguarda il calendario serale, non sono io a stabilirlo. Quindi non posso dare un’opinione, non voglio commentare o entrare nei dettagli. Penso che al momento ci sono tante cose in parità in questo torneo ed è una cosa bella da vedere. Quindi forse le cose potrebbero cambiare in futuro. Non lo so.”

“Gli incontri maschili si giocano al meglio delle cinque partite, quelli femminili al meglio delle tre. Se vogliono giocare le partite Wta di sera, devono giocare almeno due partite. Perché se qualcuno ha una giornata no e qualcun altro una giornata molto buona, la partita finisce in meno di un’ora. Quindi potrebbero giocare, potenzialmente, un paio di partite femminili di sera”, ha continuato Sinner, “per gli uomini invece mettere due partite in quello slot è impossibile. Perché può durare a lungo. Oppure si potrebbe fare iniziando alle 18, ma si finirebbe troppo tardi”.