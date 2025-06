In Arabia sicuri: “Messi in Saudi League non è un sogno”

(Adnkronos) – “Sembra che il sogno della Lega saudita di ingaggiare Lionel Messi stia iniziando a diventare realtà”. Lo scrive il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, secondo cui diverse fonti parlano di colloqui preliminari tra Jorge Messi, il padre della stella argentina, e i dirigenti della Lega.

Il quotidiano in lingua araba edito a Londra suggerisce che l’arrivo del campione del mondo nel Golfo sarebbe legato alla sua “delusione” per la “mancanza di crescita della Mls da quando è arrivato all’Inter Miami” nonché dalla sua “frustrazione” per il livello del campionato di calcio americano, “inferiore alle sue aspettative”.

Asharq Al-Awsat, citando Sky Sports, riferisce che “questi colloqui (tra Jorge Messi e i rappresentanti della Lega saudita, ndr) non si sono limitati ad aspetti puramente sportivi, ma hanno riguardato anche quelli enormi relativi al marketing associati all’ingaggio della stella argentina”. Il quotidiano aggiunge: “Sebbene non sia stato ancora identificato un club saudita specifico, è chiaro che la Lega saudita sta pianificando di portare Messi per concludere la sua carriera calcistica con un accordo storico prima che annunci il suo ritiro. Inoltre, Messi svolge da qualche anno il ruolo di ambasciatore del turismo per l’Arabia Saudita.