Musetti -Tiafoe oggi al Roland Garros – Il match in diretta

Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros e oggi, martedì 3 giugno, affronta Frances Tiafoe nei quarti di finale. L’azzurro, numero 7 del ranking, arriva dalla prova di forza contro Holger Rune (primo successo in carriera contro un top ten in uno Slam). L’americano, dall’altra parte, non ha ancora perso un set in questa edizione del torneo parigino. In palio, c’è un posto in semifinale contro il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul.

Musetti-Tiafoe, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, viene trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.