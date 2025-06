Simone Inzaghi lascia l’Inter, va all’Al-Hilal

(Adnkronos) – E’ ufficiale: dopo 4 anni e sei trofei conquistati Simone Inzaghi lascia la panchina dell’Inter. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, il 49enne tecnico piacentino ha deciso di accettare la proposta della squadra araba dell’Al-Hilal che gli ha offerto un ricco contratto.

“Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa”, l’annuncio ufficiale dell’Inter. “La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei, uno scudetto, due coppa Italia e tre Supercoppa di serie A, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella”, aggiunge il club nerazzurro.

Il presidente Beppe Marotta interviene con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter: “A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.

Arrivato dalla Lazio nel giugno 2021 per sostituire Antonio Conte, il tecnico piacentino ha conquistato sei trofei: lo scudetto della seconda stella nel 2024, due Coppe Italia (2022 e 2023) e tre Supercoppe Italiane (2022, 2023 e 2024) che lo hanno reso il più vincente di sempre nella storia della competizione.

Oltre allo scudetto vinto Inzaghi ha chiuso due volte secondo in Serie A (2022 e 2025) lottando fino all’ultima giornata rispettivamente contro Milan e Napoli. Nella stagione 2022-2023 ha chiuso al terzo posto alle spalle dei partenopei e della Lazio. Alla guida dei nerazzurri ha raggiunto anche due finali di Champions League nel 2023 e 2025, perse contro Manchester City, per 1-0 a Istanbul e Psg, per 5-0 a Monaco di Baviera. Inzaghi è stato allenatore dell’Inter per 217 partite complessive (media punti di 2.14) con 141 vittorie, 41 pareggi e 35 sconfitte.