Ucraina, attacco al ponte di Kerch in Crimea – Video

(Adnkronos) – Dopo le basi aeree in Russia, i servizi ucraini colpiscono il ponte di Kerch, in Crimea. I servizi di sicurezza (Sbu), autori dell’attacco con 117 droni che sabato ha distrutto una dozzina di aerei russi, diffondono il video dell’operazione condotta all’alba di oggi, 3 giugno 2024. Il ponte di Kerch, determinante per i collegamenti con la Crimea occupata dalla Russia, viene danneggiato da un’esplosione che demolisce alcune strutture sotto il livello del mare. Secondo Kiev, il ponte è gravemente danneggiato e la sua funzionalità compromessa.

Secondo lo Sbu, alcuni suoi agenti hanno minato i piloni della struttura “e oggi, senza vittime tra la popolazione civile, alle 4.44 del mattino è stato attivato il primo ordigno esplosivo”, si legge nella nota, secondo la quale “i sostegni subacquei sono stati gravemente danneggiati al livello inferiore: 1.100 kg di esplosivo hanno contribuito a questo. Il ponte è infatti in stato di emergenza”.