Western Union: amplia in Italia il servizio di Digital Banking

(Adnkronos) – in collaborazione con Western Union – Western Union annuncia l’ampliamento dell’offerta di Digital Banking in Italia abilitando l’apertura di Iban italiani per i clienti che utilizzano l’App dedicata. Il nuovo servizio – si sottolinea in una nota – permette agli utenti dell’applicazione di Digital Banking di Western Union di effettuare pagamenti nazionali attraverso l’Iban italiano semplificando le transazioni finanziarie quotidiane. L’Italia – si ricorda – è stata uno dei primi mercati europei a lanciare la piattaforma bancaria digitale di Western Union. L’introduzione di Iban italiani rappresenta un ulteriore passo avanti nel migliorare la rilevanza per i clienti in un paese dove l’adozione dei servizi finanziari digitali è in rapida crescita. In Italia nel 2023 circa il 58% degli utenti utilizzava l’internet banking, e si prevede che entro il 2028 supereranno il 67%. Nel frattempo, più di un terzo degli adulti utilizzatori dei servizi finanziari online in Italia esprime interesse per le banche interamente digitali: la facilità d’uso e la disponibilità di strumenti flessibili sono tra i motivi principali che guidano l’utente al cambiamento.

“In Western Union siamo impegnati a costruire un ecosistema finanziario che sia realmente senza confini e che possa permettere ai nostri clienti di realizzare ogni loro aspirazione”, ha dichiarato Kevin Mole, Vice Presidente, Ecosystem, Europa, di Western Union. “Mentre sempre più italiani abbracciano il digital-first banking, noi ci evolviamo con loro. Aggiungere la possibilità di aprire Iban italiani con i nostri conti bancari digitali, permette ai clienti di svolgere molte più operazioni come pagare l’affitto, le bollette o ricevere lo stipendio, il tutto rimanendo connessi alla rete finanziaria globale di Western Union”. “Sappiamo quanta fiducia ripongono in noi i nostri clienti quando si tratta di spostare denaro all’estero”, ha dichiarato Gabriel Sorbo, Regional Vice President di Western Union in Italia e Sud Europa. “Grazie ai nostri clienti fidelizzati, stiamo approfondendo la nostra offerta – non solo aiutandoli a inviare e ricevere denaro a livello globale, ma ora anche a gestire le loro finanze a livello locale giornalmente con facilità e sicurezza”.

Attraverso l’app di Digital Banking di Western Union, disponibile su Google Play Store e Apple App Store, i clienti possono creare un conto bancario digitale con un Iban locale; depositare, conservare e gestire denaro in più valute nel proprio conto Premium; inviare denaro a livello globale per il ritiro di contanti o su conti bancari, portafogli mobili e carte, inviare denaro istantaneamente ad altri utenti di Digital Banking, ricevere denaro dall’estero tramite i canali retail o digitali di Western Union, inviare trasferimenti a zero commissioni ad altri utenti dell’app di digital banking di Western Union oppure accedere a una carta di debito virtuale gratuita compatibile con Apple Pay e Google Wallet, con la possibilità di richiedere una carta fisica Visa Platinum gratuitamente.