Fabbri (E.Romagna) al Wmf: “Serve guida pubblica”

(Adnkronos) – “Per sfruttare pienamente il potenziale dell’innovazione è essenziale affiancare alla crescita tecnologica una visione etica e politica chiara. Così come è importante una guida pubblica nell’innovazione digitale per indirizzare la rivoluzione tecnologica a beneficio della collettività: migliorare i servizi ai cittadini, affrontare la crisi climatica, ottimizzare i costi pubblici e promuovere l’inclusione. L’intelligenza artificiale, ad esempio, porta con sé rischi significativi: dalla perdita di posti di lavoro non qualificati alla gestione opaca dei dati personali, dalla diffusione di disinformazione alla creazione di disuguaglianze digitali. Per questo è fondamentale un controllo pubblico forte, trasparente e democratico, capace di regolamentare l’uso delle tecnologie in modo da tutelare i diritti dei cittadini e garantire che i benefici dell’innovazione siano condivisi”.

Questo il concetto chiave espresso da Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell’intervento tenuto di fronte alla platea di oltre 500 ragazze e ragazzi che hanno raggiunto Bologna da tutta Italia per l’evento finale del progetto di creatività digitale e imprenditorialità per ragazzi e soprattutto ragazze dagli 11 ai 19 anni denominato ‘Girls Code It Better’, in programma nella giornata di apertura di Wmf (We make future), la fiera internazionale sull’intelligenza artificiale, la tecnologia e la creatività digitale.

Il presidente Fabbri, richiamando il ruolo dell’Assemblea legislativa nel promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, ha sottolineato come il mondo digitale offra opportunità lavorative accessibili a profili professionali diversi, quindi non riservate esclusivamente a figure altamente specializzate.

“Crescete immersi in un mondo sempre più digitale – ha spiegato – dove la tecnologia non è solo uno strumento ma una dimensione integrante della vita quotidiana. L’innovazione digitale, se guidata con consapevolezza, rappresenta per le nuove generazioni una straordinaria opportunità: non solo per accedere a nuovi lavori, ma anche per immaginare e costruire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo”.

“L’intelligenza artificiale, le piattaforme digitali, la cybersecurity, la robotica e la realtà aumentata – ha proseguito – stanno trasformando radicalmente il mondo del lavoro. Professioni prima inesistenti oggi sono fra le più richieste e voi, con la vostra naturale predisposizione all’apprendimento e alla sperimentazione, siete in prima linea in questa rivoluzione. Le competenze digitali sono diventate fondamentali non solo per trovare occupazione, ma anche per creare impresa, innovare nei settori tradizionali, affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo”.

“In questo contesto, – ha concluso Fabbri – voi giovani non siete solo utenti passivi, ma attori protagonisti. Avete la possibilità di contribuire con le vostre competenze, la vostra creatività e i vostri valori a indirizzare il progresso verso un modello più umano, giusto e sostenibile”.