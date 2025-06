Juventus, da Mancini a Pioli: chi sarà il prossimo allenatore

(Adnkronos) –

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Le ultime news di oggi, mercoledì 4 giugno, dopo il sogno, ormai sfumato Antonio Conte e il rifiuto di Gian Piero Gasperini, destinato alla Roma. La dirigenza bianconera, al centro di un vero e proprio terremoto con l’addio di Cristiano Giuntoli e l’arrivo di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, deve ancora sciogliere le riserve su chi sarà il tecnico bianconero nella stagione 2025/26.

Igor Tudor, che aveva fatto sapere di aspettarsi una risposta prima del Mondiale per Club, salvo poi ritrattare tramite le parole dell’agente, si prepara a guidare la spedizione negli Stati Uniti senza alcuna certezza sul proprio futuro. Nonostante una qualificazione in Champions League raggiunta, grazie al quarto posto confermato all’ultima giornata, la posizione del croato è infatti in bilico. I tifosi vorrebbero un nome di maggior grido, la dirigenza non sembra pienamente convinta e Comolli potrebbe voler dare un segnale di discontinuità con il suo predecessore.

E allora ecco che, in orbita Juventus, stanno circolando diversi nomi. La suggestione Simone Inzaghi, circolata negli ultimi giorni, è tramontata rapidamente visto il matrimonio tra l’ormai ex allenatore dell’Inter e l’Al Hilal, mentre resta in piedi la pista Stefano Pioli, cercato anche dalla Fiorentina, così come quella che porta all’ex ct della Nazionale Roberto Mancini. Dall’estero ha preso quota la candidatura di Marco Silva, allenatore portoghese del Fulham, e quella di Bruno Genesio, tecnico del Lille, e vera sorpresa nel casting di queste ultime ore.