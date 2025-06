Lois Boisson, chi è la tennista figlia d’arte che ha ‘stregato’ il Roland Garros

(Adnkronos) –

Lois Boisson è la sorpresa del Roland Garros 2025. L’unica tennista di casa rimasta in gara tra singolare maschile e femminile sta stupendo in questi giorni il pubblico di Parigi. In campo e non solo. Ma chi è Lois Boisson? Nata nel 2003, la francese occupava la posizione numero 361 del ranking Wta prima dello Slam. Ed è arrivata ai quarti di finale vincendo a sorpresa un match dietro l’altro, ultimo quello contro Jessica Pegula, numero 3 al mondo.

Un successo arrivato in rimonta, con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, che ha proiettato la transalpina ai quarti del torneo contro Mirra Andreeva. Un momento storico, visto che nessuno con un ranking così basso aveva mai centrato un risultato così importante al Roland Garros.

La prima curiosità è che Boisson è figlia d’arte: suo padre è Yann, ex cestista con un passato nella Serie A francese. Qualche mese fa, la tennista transalpina è stata protagonista di un episodio particolare nel torneo Wta di Rouen contro Harriet Dart. Durante un cambio campo, sul 6-0, 4-3 in favore della francese, Dart aveva chiesto all’arbitro di dire a Boisson di usare il deodorante. Particolare. Tornata a casa dopo la vittoria, Boisson aveva postato una storia social con un deodorante in mano e il riferimento al brand in questione, aggiungendo una battuta: “A quanto pare dobbiamo collaborare”.

Boisson sta ora vivendo il momento più bello della sua carriera, ma in passato ha dovuto fronteggiare diversi infortuni. Da una lesione alla spalla, legata al suo dritto, alla rottura del crociato. Il suo best ranking è la posizione 152, agguantata nella primavera dello scorso anno, quando Lois aveva raccontato di avere un sogno: “Penso solo al Roland Garros. Sogno di vincerlo”. Di sicuro, tutta la Francia oggi tifa per lei.