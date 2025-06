Sinner, allenamento speciale a Parigi: in campo con la ‘sorpresa’ Boisson

(Adnkronos) –

Allenamento speciale per Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro è sceso in campo oggi, mercoledì 4 giugno, a poche ore dal suo quarto di finale contro il kazako Aleksandr Bublik, numero 62 del mondo, e per il suo ‘riscaldamento’ ha scelto una sparring partner speciale. Sinner ha infatti scambiato con Lois Boisson, tennista francese 361esima del ranking Wta e approdata, tra lo stupore generale e l’entusiasmo del pubblico di casa, ai quarti di finale del Roland Garros nel tabellone femminile.

Boisson ora, per un posto in semifinale, sfiderà la giovane russa Mirra Andreeva, numero sei del mondo, nel match che, sulla terra del Philippe-Chatrier, precederà proprio quello tra Sinner e Bublik. I due hanno avuto così la possibilità di conoscersi e allenarsi a vicenda, tra l’emozione di Boisson, in campo con il numero uno del mondo. Il tutto è stato ripreso dai canali ufficiali del Roland Garros, che ha mostrato prima alcuni colpi in campo e poi l’abbraccio tra i due e i reciproci complimenti.