Sinner domina, Bublik ci scherza su: “L’ho quasi battuto”

(Adnkronos) –

La corsa di Aleksandr Bublik al Roland Garros 2025 è finita. Il tennista kazako è stato battuto oggi, mercoledì 4 giugno, da Jannik Sinner nei quarti di finale dello Slam parigino, dopo essere riuscito a eliminare, tra gli altri, Alex De Minaur e Jack Draper. La sfida con l’azzurro però è stata ben diversa, con una superiorità netta fin dal primo parziale, tanto che il match si è concluso in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0.

Al termine della partita, in cui Bublik si è lasciato andare a un’esultanza nemmeno troppo mascherata al momento del primo game conquistato, il kazako ha salutato Parigi uscendo tra gli applausi del pubblico del Philippe-Chatrier, che ha apprezzato la sua vena eclettica e autoironica.

E proprio l’ironia di Bublik si è confermata sui social quando, in risposta al video pubblicato dai canali ufficiali del Roland Garros, Sasha ha scritto nei commenti: “I almost got him guys”, ovvero “L’avevo quasi preso ragazzi”. Un modo per ironizzare sul punteggio e sull’andamento della partita, totalmente a senso unico, e che ha scatenato la simpatia di tifosi e appassionati.