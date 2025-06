Sinner oggi, live al Roland Garros 2025 contro Bublik. La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 4 giugno, l’azzurro affronta il kazako Alexander Bublik, numero 62 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam francese, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio dal tennista azzurro. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver eliminato i francesi Rinderknech e Gasquet nei due turni, per poi superare Lehecka nel terzo e Rublev negli ottavi. Bublik invece ha battuto Duckworth, De Minaur e Rocha, prima di eliminare Draper.

In caso di passaggio del turno, Jannik Sinner sfiderà, nella semifinale del Roland Garros, il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.