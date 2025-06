Tellini (Ispic): “Economia circolare opportunità per fronteggiare i rischi di funzionamento del sistema”

(Adnkronos) – “Entro il 2050 la domanda globale di materie prime vergini è prevista raddoppiare a causa dell’aumento della popolazione e del benessere. Nel 2022 una tonnellata di plastica riciclata costava 72 dollari in più rispetto alla plastica vergine. Questi sono i temi per cui l’economia circolare rappresenta oggi una grande opportunità per coprirsi rispetto a rischi di funzionamento del sistema”.

Con questi dati Massimiano Tellini, Head of Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha introdotto il panel ‘Scenari e prospettive tra Italia ed Europa’, una delle sessioni di approfondimento che hanno arricchito il programma del convegno ‘Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro’, oggi a Milano presso la sede di Cariplo Factory.

Un evento con il quale Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno rinnovato la partnership per il Circular Economy Lab.

Tellini ha fornito molti spunti di riflessione nella costruzione del panel e nel framing dei contenuti. Tra questi i dati riportati nel 2022 dalla World Bank che “cita uno studio dedicato a noi europei sull’economia circolare – illustra – Tra il 2000 e il 2015, quindi in un quindicennio, abbiamo usato quasi il 50% di tutte le risorse che sono state estratte dal pianeta tra il 1900 e il 2000. Entro il 2050 – aggiunge – la domanda globale di materie prime vergini è prevista raddoppiare a causa di aumento della popolazione e aumento del benessere”.