Circular Economy Lab, Franza (Iveco): “Trasporto sostenibile a prezzo accessibile”

(Adnkronos) – “Nel mondo della mobilità a zero emissioni una delle grosse paure è legata al total cost of ownership perché l’utilizzatore vuole avere un costo chiaro. Per questo, insieme a Innovation Lab e Cariplo, abbiamo voluto cercare di offrire soluzioni di trasporto sostenibile a impatto zero e a un prezzo accessibile, rivolte sia ai nostri dipendenti sia a clienti terzi. Questo incentiva le persone a utilizzare non mezzi privati, ma mezzi pubblici per muoversi”. Così Marco Franza, head of bus platforms di Iveco intervenendo all’evento con cui Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno rinnovato la partnership per il Circular Economy Lab.

“La cultura del fallimento – prosegue Franza – fa parte del processo di transizione energetica. La transizione della società deve avvenire in un tempo molto rapido, ci saranno fallimenti e bisogna spiegare in azienda che, quando proviamo a fare cose, è comprensibile commettere degli errori nel cercare di trovare la strada giusta”.