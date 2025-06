Circular Economy Lab, Noseda (Cariplo Factory): “E’ necessità strategica globale’

(Adnkronos) – “Viviamo un momento in cui l’economia circolare è diventata una necessità strategica. Ma non possiamo affrontarla come un singolo progetto o lasciarla in capo solo alla funzione sostenibilità. È una trasformazione sistemica che coinvolge molteplici variabili”. Lo ha detto Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory, intervenendo al panel ‘Risultati e impatti del CE Lab’ nell’ambito del convegno ‘Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro’, alla Cariplo Factory. Un evento pensato per rinnovare la partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center per il Circular Economy Lab.

“Per abilitare questa transizione serve una cultura dell’innovazione aperta, che metta al centro la sperimentazione, la condivisione e la co-progettazione. Le imprese da sole non bastano: servono alleanze, contaminazione tra settori e nuovi modelli organizzativi”, ha detto Noseda, spiegando che “le tecnologie abilitanti sono fondamentali – dall’AI alla blockchain, dall’IoT alla manifattura additiva – ma senza nuovi modelli di business e un approccio integrato di filiera, non generano vero impatto. È nei punti di intersezione tra settori e attori diversi che nascono le opportunità più forti. In questo contesto, l’Open Innovation si afferma come leva cruciale”.

Oggi – ha aggiunto – “non parliamo più solo di workshop o di collaborazione con startup o call for ideas: l’Open Innovation si è evoluta in strumenti strutturati come accelerazione mirata, co-sviluppo e venture building. Il venture building in particolare, rappresenta una delle forme più avanzate di innovazione aperta: permette di creare nuove imprese e soluzioni radicali in ambienti agili, liberi dalle rigidità organizzative, in grado di affrontare la transizione circolare con velocità e visione imprenditoriale”.

“Questa direzione – ha sottolineato Noseda – è oggi pienamente sostenuta anche a livello europeo. La nuova Eu Startup and Scaleup Strategy – Choose Europe to Start and Scale, lanciata proprio in questi giorni dalla Commissione europea, va esattamente in questa direzione: costruire un ambiente favorevole dove startup e scaleup possano nascere, crescere e maturare in Europa. La strategia punta su semplificazione normativa, maggiore accesso ai capitali, infrastrutture condivise, sviluppo di talenti imprenditoriali e un ecosistema connesso che favorisca la scalabilità. Questo rafforza un messaggio chiave: innovazione, circolarità e imprenditorialità non sono ambiti separati. Sono componenti interdipendenti di una stessa sfida. E noi, come ecosistema dell’innovazione, abbiamo la responsabilità – ma anche l’opportunità – di guidare questa trasformazione”.

In conclusione lo Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory ha evidenziato che “l’economia circolare non è solo una questione ambientale. È una leva di competitività e posizionamento strategico per le imprese europee. Per questo dobbiamo continuare ad attivare progetti di filiera, iniziative flagship e percorsi di venture building capaci di generare impatto reale, scalabile e sistemico”.