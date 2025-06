Una serata nel segno dell’incontro, della storia (della Coldiretti e del nostro territorio), dell’arte e della cultura. E’ quanto Coldiretti Cremona – con le imprenditrici agricole e i giovani in prima linea – propone oggi in Cascina Bredalunga, accolta dalla famiglia di Paola Guarneri e Felice Troiano, con i figli Letizia e Matteo, occasione per sottolineare il valore del restauro che ha salvato l’oratorio della Cascina Bredalunga, un piccolo scrigno di bellezza e devozione.

L’appuntamento, al via dalle ore 17, accoglierà la presentazione dei libri: “I Papi e i contadini. Le fede nelle campagne e le radici della Coldiretti” di Nunzio Primavera (Laurana Editore) e “Storia di una chiesetta di campagna” di Felice Troiano, edito da CremonaSera.

