Gauff-Boisson: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di semifinali al Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 5 giugno, l’americana Coco Gauff, numero due del mondo, sfida la francese Lois Boisson, numero 361 del ranking Wta capace di eliminare, dopo essere entrata nel tabellone principale dello Slam parigino, Jessica Pegula agli ottavi e Mirra Andreeva nei quarti. Gauff ha invece superato Ekaterina Alexandrova agli ottavi di finale e Madison Keys, vincitrice degli ultimi Australian Open, ai quarti.

La sfida tra Coco Gauff e Lois Boisson è in programma oggi, giovedì 5 giugno, ed è il terzo match di giornata in programma sul campo Philippe-Chatrier. La partita andrà quindi in scena dopo la fine dell’altra semifinale del tabellone femminile, quella tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, che non comincerà prima delle 15. Probabile dunque che Gauff-Boissonnon inizi prima delle ore 18. Le due tenniste non si sono mai sfidate prima, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo match da avversarie della carriera.

Gauff-Boisson, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.