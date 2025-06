Si è svolta oggi, presso la Sala Consiglio della Provincia di Cremona, la presentazione del Rapporto “Italia (ancora) diseguale”, realizzato dalla Fondazione Friedrich Ebert, la più antica e importante associazione politica tedesca, intitolata a Friedrich Ebert, primo cancelliere democratico della Germania.

Ad aprire i lavori il Presidente della Provincia Roberto Mariani, che ha sottolineato l’importanza di offrire occasioni di ascolto e confronto come questa, capaci di generare osservazioni, critiche e idee utili per migliorare il lavoro quotidiano delle istituzioni e delle comunità locali.

A seguire l’intervento di Michele Bellini, promotore dell’iniziativa sul territorio cremonese, e del Direttore della Fondazione Friedrich Ebert Italia, Armin Hasemann, che ha illustrato la missione della Fondazione: promuovere una cittadinanza attiva e partecipata, poiché — come ha ricordato — “per costruire una società democratica non basta votare, è necessario che le cittadine e i cittadini abbiano la possibilità concreta di partecipare”.

Luca Argenta, Policy Officer della Fondazione, ha descritto le caratteristiche del nuovo Rapporto, ampliamento di una precedente indagine condotta nel 2021. Allora erano state individuate quattro “Italie” e tre “Mezzogiorni”, evidenziando forti disuguaglianze socioeconomiche già prima della pandemia. Oggi lo scenario si è aggravato e ridefinito, restituendo un paese frammentato in cinque aree, con un Nord molto meno omogeneo di quanto si pensasse, segnato da forti disparità in termini di qualità della vita, accesso ai servizi e condizioni quotidiane.

A presentare nel dettaglio i risultati è stato il Professor Francesco Prota, uno degli autori del Rapporto, che ha illustrato una mappa delle disuguaglianze in Italia e posizionato la Provincia di Cremona nel cluster 2, area caratterizzata da una tradizionale vocazione manifatturiera. Tra i dati emersi, una percentuale di giovani Neet e di laureati leggermente superiore alla media del cluster, anche se non distante da quella nazionale. Il Rapporto evidenzia come le disuguaglianze territoriali siano un tema assente dall’agenda politica nazionale, nonostante abbiano effetti diretti sulla tenuta democratica del Paese e sulla coesione sociale.

In Italia, tutte le regioni risultano arretrate rispetto alla media europea, senza un’area davvero vincente: persino i grandi poli urbani, pur performanti, mostrano criticità soprattutto per chi non può permettersi i servizi a pagamento. Il professor Prota ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma culturale e politico: servono idee nuove, creative e non ortodosse, un piano straordinario di investimenti pubblici e politiche territoriali di sviluppo capaci di valorizzare il potenziale inutilizzato nei territori.

Il Rapporto misura inoltre la capacità amministrativa locale, posizionando la Provincia di Cremona nel cluster 1, ovvero tra i territori con i più alti livelli di professionalità amministrativa, elemento determinante per affrontare con efficacia le sfide future.

“La democrazia – ha concluso Prota – è il cardine della società, e la sua tenuta dipende dalla partecipazione e dalla responsabilità di tutti i cittadini”. Il Rapporto è disponibile in formato accessibile, sintetico e pensato non solo per le amministrazioni, ma anche per le cittadine e i cittadini interessati a comprendere e ridurre le disuguaglianze. Hanno contribuito, tra gli altri, al dibattito il consigliere provinciale Giovanni Gagliardi e la vicesindaco di Cremona Francesca Romagnoli.

