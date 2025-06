Pochettino (Iren): “Per noi economia circolare significa core business”

(Adnkronos) – “Per noi economia circolare significa core business”. Lo ha detto Enrico Pochettino, direttore innovazione del gruppo Iren, intervenendo a Milano al convegno ‘Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro’, alla Cariplo Factory. Un evento pensato per rinnovare la partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center per il Circular Economy Lab.

“Circa il 70% degli 8 miliardi e 200 milioni di investimenti che faremo nei prossimi cinque anni sono compatibili con la tassonomia europea. Di questi investimenti più o meno un terzo va sulle città resilienti, un quarto sul ciclo idrico e ce n’è un altro terzo importante sullo sviluppo delle rinnovabili. Un 11% è destinato invece al settore ambiente dove stiamo vedendo un cambio di assetto del mercato, soprattutto impiantistico”, ha fatto sapere Pochettino.

“Lavorando sulla parte di ricerca di tecnologie, con il Circular Economy Lab ci siamo resi conto che ci sono mercati emergenti che abbiamo guardato in modo approfondito, come ad esempio un bundle che include un altro input importante: l’idrogeno verde. Abbiamo avuto una mappatura molto interessante, non solo dei trend, ma anche degli operatori che in questo momento, soprattutto start up a livello internazionale, stanno lavorando nei vari filoni”, ha spiegato il direttore innovazione del gruppo Iren.