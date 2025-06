Clara e Fedez, la foto del ‘bacio’ fa infuriare lei: “L’arte della prospettiva”

(Adnkronos) – È bastata la foto di un bacio a riaccendere il gossip tra Fedez e Clara. I due cantanti di ‘Scelte stupide’ sono stati pizzicati in un momento di apparente intimità: un faccia a faccia molto ravvicinato che, a una prima occhiata, sembra suggerire un bacio sulle labbra. A mettere le cose in chiaro è stata proprio Clara, che su Instagram ha smentito le indiscrezioni: “Invenzioni”.

“Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”, si legge in una storia pubblicata su Instagram, in cui la cantante non cita direttamente il gossip con Fedez, ma il messaggio è chiaro. Secondo la cantante, infatti, la foto pubblicata da Chi sarebbe stata scattata da un’angolazione precisa che avrebbe creato un effetto fuorviante.

Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini, le foto del presunto bacio tra Clara e Fedez risalgono allo scorso 1 giugno, serata in cui i due artisti si sono esibiti sul palco del ‘Radio Zeta Future Hits Live 2025’ e poi hanno cenato insieme ad alcuni amici. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, durante la cena Fedez e Clara sarebbero apparsi molto complici: “Stanno seduti di fronte, si cercano, chiacchierano, ridono, si parlano all’orecchio, giocano”

Tuttavia, le smentite non sono bastate a placare la curiosità dei fan, che da tempo notano una forte intesa tra i due, non solo artistica. A rincarare la dose, un episodio avvenuto durante una diretta su Twitch. Alla domanda “Sei fidanzata?”, Clara aveva esitato, lasciando che a rispondere fosse Fedez con un secco: “Ma fatti i ca*** tuoi!”, alimentando ulteriormente le speculazioni.