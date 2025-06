Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo al Roland Garros 2025. La coppia di tenniste azzurre sfida oggi, venerdì 6 giugno, le russe Mirra Andreeva, numero sei del mondo eliminata a sorpresa pochi giorni fa dalla rivelazione Lois Boisson ai quarti del tabellone singolare femminile, e Diana Shnaider nella semifinale di doppio dello Slam parigino. Le due azzurre sono reduci dal trionfo, sempre in doppio, agli ultimi Internazionali d’Italia, con Sara Errani che ha già conquistato il titolo vincendo il doppio misto al Roland Garros insieme ad Andrea Vavassori.

La sfida tra Errani e Paolini con Andreeva e Shnaider è in programma oggi, venerdì 6 giugno, non prima delle ore 15. Le due coppie si sono affrontate in quattro precedenti, con le azzurre che conducono con un parziale di tre successi a uno. L’ultimo incontro è avvenuto proprio nella semifinale degli ultimi Internazionali d’Italia, quando sulla terra del Foro Italico di Roma Errani e Paolini si sono imposte in due set.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.