Lite con Musk, Trump ora pensa di vendere la sua Tesla rossa

(Adnkronos) – Trump sta valutando la possibilità di vendere o regalare la Tesla rossa che acquistò per sostenere Musk nei mesi scorsi. A rivelarlo è stato un alto funzionario dell’Amministrazione all’Abc, secondo la quale la Tesla ieri era parcheggiata sulla West Executive Avenue a Washington.

Lo scorso marzo, quando il rapporto tra i due era ai massimi, di fronte al tracollo in borsa di Tesla a causa dei dazi, Trump per riaffermare il suo sostegno all’allora amico e super consigliere annunciò che sarebbe andato a comprare una delle sue auto elettriche.

La Tesla rossa era poi stata recapitata alla Casa Bianca e il tycoon aveva dato vita a uno show in compagnia del ceo X. “Voglio comprare questa auto. La brutta notizia e che non posso guidarla, non guido da molti anni”, diceva riferendosi alle disposizioni del Secret Service. “La terrò alla Casa Bianca, la userà il mio staff. Io non posso guidarla. E’ un ottimo prodotto e quest’uomo ha dedicato tutta la sua vita a questo”, aveva detto Trump.

“Ora viene trattato in maniera scorretta da un gruppo ristretto di persone. E’ un grande patriota, non può essere penalizzato perché è un patriota. Tesla è una compagnia di enorme successo. Elon è in grado di scoprire frodi per miliardi, il nostro paese sarà forte per le cose che lui ha fatto e per quello che io sto facendo. Non c’è una squadra migliore”, aggiungeva il tycoon sull’ex amico.

“Voglio ringraziare il presidente per il suo sostegno”, aveva quindi risposto Musk. “So che mi farebbe uno sconto, ma io sono il presidente e voglio pagare l’auto a prezzo pieno”, la battuta di Trump, che prometteva: “Pagherò con un assegno, mi piace firmare assegni. Sono meglio dei sistemi moderni”. E alla domanda su una possibile targa personalizzata, il tycoon aveva risposto con “Truth”. Verità.