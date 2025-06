Turismo, Confindustria Nautica: stagione a rischio per il mancato rilascio dei titoli ufficiali diporto

(Adnkronos) – E’ stata firmata dal Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova circolare di chiarimenti in merito alle modalità d’esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Nel documento si spiega alla Capitaneria di Gaeta come la disposizione del decreto dirigenziale dello scorso 14 marzo per cui “le domande di conseguimento del titolo professionale presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto seguono la disciplina più favorevole, con particolare riferimento al rilascio del titolo professionale senza esami”, va interpretata in maniera testuale, nel senso che si applica la disposizione più favorevole al candidato, ancorché adottata successivamente alla data di presentazione della sua domanda di ammissione agli esami”.

Inoltre alla Capitaneria di Pesaro, viene chiarito che il certificato Master GT 200 rilasciato dall’ente inglese MCA nel rispetto della Convenzione IMO STCW’78, in base agli accordi esistenti con la Gran Bretagna, è riconosciuto al fine del conseguimento del titolo senza esami. Alla Capitaneria di Salerno, viene chiarito che i certificati rilasciati nel rispetto della Convenzione IMO STCW’78 consentono il conseguimento senza esami del titolo professionale.

Per tutte le Capitanerie, viene chiarito che: la prova di carteggio nautico, come previsto dall’articolo 2, del d.d. n. 40/2025, è la medesima prevista dagli esami di patente nautica (articolo 6, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021) e ne sono esonerati i candidati titolari di una patente nautica di categoria A che abilita alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa; – per il conseguimento della specializzazione vela non vi sono eccezioni all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121; per il rilascio senza esami ai possessori di patente nautica di categoria B (navi da diporto) è mantenuta la prassi e cioè che il titolo professionale è rilasciato dalla medesima Capitaneria di porto che ha emesso la patente.

“È stato necessario un nuovo intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provare a sbloccare gli esami per il rilascio del nuovo titolo professionale del noleggio, ad oggi aperti in sole 5 Capitanerie in tutta Italia” – spiega Simone Morelli, Ad di North Sardinia Sail, tra i principali operatori nazionali e presidente dell’Assemblea delle imprese di noleggio e locazione di Confindustria Nautica – “mentre diversi altri uffici territoriali hanno inviato interpelli e richieste di chiarimento al Ministero. Gli operatori non possono che ringraziare la Direzione generale, augurandosi che ora si faccia prestissimo”.

“La stagione 2025 è fortemente a rischio. L’unica certezza è che oggi non abbiamo sufficiente personale per le unità in ‘noleggio’ (con equipaggio), mentre anche la legittima soluzione di ‘locare’ le barche (senza equipaggio) lasciando il cliente eventualmente libero di contrattualizzare direttamente un comandante, viene osteggiata sulla base di un’erronea interpretazione (peraltro già cassata nel lontano 2009 dalla giustizia amministrativa), conseguenti verbali e pesanti sanzioni” – conclude Morelli. Il bacino della richiesta è stimata in circa 3.000 persone, mentre allo stato risultano oltre 1.500 le domande di esame presentate in tutta Italia. Il nuovo titolo professionale semplificato per il diporto è stato atteso 15 anni a seguito della sospensione del rilascio del precedente attestato di “Conduttore del diporto”.