Mara Venier e Nicola Carraro, la foto inedita e la dedica: “Noi per sempre”

(Adnkronos) – “Noi per sempre”, con queste parole Mara Venier accompagna uno scatto pubblicato sui social che la ritrae accanto al marito Nicola Carraro. Un messaggio pieno d’amore in un momento così delicato per la coppia.

Come è noto da tempo, il produttore cinematografico sta affrontando alcuni problemi di salute. Ma la conduttrice televisiva non lo ha mai lasciato da solo. E ora, che ha concluso gli impegni con ‘Domenica In’, Mara ha scelto di dedicare tutto il suo tempo al marito, che in questa fase è la sua assoluta priorità.

Una foto inedita accompagnata da una dedica dolcissima. “Noi per sempre, love”, ha scritto Mara Venier a corredo dello scatto di qualche anno fa che ritrae la coppia in un momento di intimità. La conduttrice televisiva più volte si è commossa parlando delle condizioni di salute del marito. Proprio durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 18 maggio, Venier in lacrime aveva detto: “Non sono stati mesi facili per la mia vita privata. Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”, riferendosi direttamente al marito.

Negli ultimi mesi Nicola Carraro ha affrontato alcuni problemi di salute che lo hanno portato a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele. Sui social lo stesso Nicola Carraro si è mostrato in carrozzina per la prima volta: “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, aveva spiegato il produttore. Dopo il ricovero, Nicola è tornato a casa a Milano dove attenderlo oltre alla moglie c’era anche Aiace, il cagnolino che Mara Venier ha deciso di prendere per fargli una sorpresa.