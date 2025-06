Milano, lite in appartamento degenera: uomo morto a Bresso

(Adnkronos) – Lite in casa degenera a Bresso, nel Milanese, dove la scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato morto un uomo di origine nordafricana.

I militari, intervenuti per la segnalazione di una lite domestica, hanno trovato la vittima, ormai senza vita, e i suoi coinquilini, portati in caserma per essere sentiti. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo morto avesse litigato con uno di loro e che tra i due la discussione sia degenerata in uno scontro a mani nude.

Sul corpo della vittima, infatti, non sono evidenti ferite da arma da taglio, quindi l’uomo potrebbe essere stato ucciso dalle percosse ricevute. Un’ipotesi che dovrà essere accertata dal medico legale, impegnato nell’appartamento, dove sono in corso anche i rilievi dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, che indagano insieme ai militari della compagnia di Sesto San Giovanni.