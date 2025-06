MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint ad Aragon: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

Torna in pista la MotoGp. Il motomondiale riparte dalla Spagna dove oggi, sabato 7 giugno, andranno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Aragon. L’ottavo appuntamento della nuova stagione riparte dopo Silverstone, dove ha trionfato l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il leader della classifica piloti è sempre Marc Marquez (Ducati), in testa con 196 punti, davanti al fratello Alex (Ducati Gresini, 172 punti) e Francesco Bagnaia (Ducati, 124 punti).

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Aragon sono in programma oggi, sabato 7 giugno, rispettivamente alle ore 10.45 e 14.55. Il Gp di Aragon, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Su TV8 verranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche e la Sprint, che saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.