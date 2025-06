Sinner e la finale con Alcaraz a Parigi. Il dato che ‘preoccupa’ Jannik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro affronta domani, domenica 8 giugno, lo spagnolo, numero due del mondo – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. I due tornano quindi ad affrontarsi nella nuova stagione a poche settimane dalla finale degli Internazionali d’Italia, quando Alcaraz riuscì a superare Jannik, al rientro dopo i tre mesi di stop per la sospensione per il caso Clostebol, in due set.

Quello di Roma è soltanto l’ultimo precedente tra i due. In totale sono 13 le sfide tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo che guida con un parziale di 8 vittorie contro le 5 dell’azzurro. Nelle ultime cinque sfide, in particolare, Jannik ha vinto una sola volta, nella finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione andato in scena in Arabia Saudita lo scorso ottobre. “Ultimamente i match con Carlos non sono andati benissimo”, ha detto Sinner dopo aver battuto Djokovic nella semifinale di Parigi, “ma vedrò cosa riuscirò a fare”. Oltre ai precedenti però, a preoccupare l’azzurro è un altro dato.

Alcaraz arriverà sulla terra del Philippe Chatrier da campione in carica e senza aver perso nessuna delle finali Slam giocate. In carriera infatti Carlos è arrivato all’ultimo atto dei tornei più importanti del circuito in quattro occasioni e in tutte è riuscito a centrare la vittoria. Un ‘record’ che condivide proprio con Sinner, anche lui arrivato per tre volte in finale Slam e per tre volte trionfatore, in due occasioni agli Australian Open (2024, 2025) e in una agli US Open (2024).