“Tornate a Pastalandia”, pizza e… kebab: gli sfottò norvegesi all’Italia

(Adnkronos) – L’umiliazione a cui è andata incontro l’Italia in Norvegia, perché solo così si può definire il 3-0 subito dagli azzurri a Oslo, ha compromesso il cammino della squadra di Spalletti verso i Mondiali 2026. Dopo una sola partita nel girone I di qualificazione alla prossima rassegna iridata, che andrà in scena in Stati Uniti, Messico e Canada, il percorso è già in salita, visto che soltanto il primo posto garantisce l’accesso diretto alla fase a gironi della Coppa del Mondo, mentre con il secondo si vola ai playoff.

Ma oltre al risultato sportivo, l’Italia sta incassando anche gli sfottò scandinavi. In Norvegia infatti, come è normale che sia, si sta festeggiando il netto successo con gli azzurri, arrivato senza praticamente mai subire un tiro in porta, richiamando steoreopiti affibiati storicamente al nostro Paese e non solo. “Ieri sera, la superpotenza italiana ha dovuto tornare a casa, nel ‘pastalandia’, con una sconfitta per 0-3, dopo una dimostrazione di forza norvegese allo stadio Ullevaal”, ha scritto il quotidiano norvegese Dagbladet, “non si sa se i giocatori italiani abbiano trovato una pizza di consolazione durante il viaggio di ritorno, ma per i ragazzi norvegesi la situazione era completamente diversa. Hanno potuto gustare una prelibatezza notturna molto nota per le strade di Oslo, ovvero il kebab”.