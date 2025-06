Sinner e il tifo del Roland Garros per Alcaraz: “Nessun problema”

(Adnkronos) – “Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema”. Jannik Sinner, con fair play fino alla fine, glissa davanti alle domande sull’atteggiamento del pubblico della finale del Roland Garros 2025. L’azzurro, sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz in una maratona di 5 set, ha giocato un match ‘in trasferta’: complice l’andamento del match, con Alcaraz sotto di 2 set, il tifo si è orientato sin dall’inizio verso lo spagnolo. “Il pubblico è importante in questo sport, tante volte ha aiutato me. Va bene così”, dice Sinner nelle interviste post-partita chiudendo il caso.

Il ‘fascicolo’ resta aperto invece su X, dove l’hashtag #Sinner domina tra le tendenze e la finale alimenta discussioni assortite. Il comportamento del pubblico è tra i temi caldi. “Perché i francesi tifano contro Sinner?”, si chiedono in tanti, ipotizzando magari la presenza di molti tifosi spagnoli sugli spalti del campo Philippe Chatrier. C’è chi stigmatizza il comportamento di Alcaraz, che nel corso del match si porta ripetutamente il dito all’orecchio per ascoltare il pubblico dopo un punto conquistato: “E’ un gesto di sfida che si fa quando il pubblico è ostile – notano diversi utenti -. Lui ha il tifo dalla sua parte…”. Tra gli spettatori più caldi spiccano anche volti noti o notissimi. C’è Spike Lee, con cappellino targato New York, che si lascia andare ad esultanze vistose. E soprattutto c’è Odell Beckham, stella (o meglio, ex) della National Football League. Il ricevitore, che in carriera ha vinto un Super Bowl, si lascia andare in maniera plateale quando Alcaraz va a segno. Con un atteggiamento del genere, finisce nel mirino dei tifosi di Sinner: “Ma chi è questo? Mi dicono un giocatore di rugby americano…”.