Si è spento Marco De Luca, l’uomo di 54 anni che nel tardo pomeriggio di martedì era stato investito a Romanengo. Lascia la compagna Alessia Zucchi, titolare dello storico oleificio di Cremona, e una figlia.

L’uomo era in bicicletta, insieme a un amico, quando è stato travolto frontalmente da una macchina, una Pajero, in un tratto di strada particolarmente stretto in via Ca’ del Guardiano. Il suo quadro clinico era parso da subito gravissimo.

Il 54enne era stato trasportato in condizioni disperate in elisoccorso al Niguarda di Milano, ma non ce l’ha fatta. Marco De Luca, che nella vita era uno stimato commercialista a Castelleone, non ha superato la notte. L’uomo era domiciliato a Cremona.

