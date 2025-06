Roma, bus contro auto su via Tuscolana: morto 19enne

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto al volante della sua Mini dopo essersi scontrato frontalmente con un bus Cotral. E’ successo intorno alle 7 in via Tuscolana, all’altezza del civico 304, a Grottaferrata. Sul posto i vigili del fuoco di Frascati. Per la vittima, estratta dalle lamiere e assicurata ai sanitari del 118, non c’é stato nulla da fare. Feriti due passeggeri che viaggiavano a bordo del pullman Cotral. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.