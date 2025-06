Il presidente del consiglio regionale Federico Romani unitamente al gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, han fatto tappa a Cremona, con al centro la visita alla canottieri Baldesio ed al territorio golenale. È stata l’occasione per affrontare diverse tematiche, che riguardano in particolar modo il trasporto fluviale commerciale e turistico.

Il consigliere regionale Marcello Ventura, ha premiato il presidente Alberto Guadagnoli, con una medaglia quale riconoscimento da parte del Consiglio regionale.

“Ho voluto promuovere quest’occasione per far conoscere ancora di più le eccellenze Cremonesi e le realtà produttive locali. In particolar modo, la visita alla storica società cremonese Baldesio e il sopralluogo lungo il Po, han dato modo a tutto il gruppo di poter analizzare opportunità e criticità che riguardano il collegamento via acqua da Cremona sino a Mantova, e da qui all’Adriatico” – ha precisato il presidente della IV Commissione Attività Produttive, Marcello Ventura.

“La Canottieri Baldesio si conferma non solo una eccellenza sportiva della nostra regione, ma anche e soprattutto palestra di vita e luogo di aggregazione e crescita educativa per molti ragazzi, punti di riferimento per numerose famiglie. E’ con orgoglio pertanto che oggi l’istituzione regionale ha voluto assegnarle un riconoscimento per il grande valore sociale e formativo che riveste sul territorio, augurandoci che anche in futuro non smetta mai di continuare a investire sui giovani”, così il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

“La zona logistica semplificata, unitamente a quanto è stato fatto sul Po in termini di asporto di materiale litoide al fine di consentire una maggiore fruibilità del fiume medesimo, grazie ad una mia mozione in Consiglio Regionale, rappresentano elementi caratterizzanti per portare a compimento progetti concreti, attesi da anni, che consentano di collegare più efficacemente Cremona al mare, migliorando il commercio e il turismo, a beneficio di tutti i comuni rivieraschi” – ha concluso Ventura.

“Abbiamo voluto dare un segno concreto di attenzione e vicinanza di tutto il gruppo in Consiglio Regionale di Fratelli d’Italia, venendo direttamente a Cremona, per toccare con mano le diverse problematiche e conoscere ancora di più le realtà e potenzialità produttive nonchè le evocazioni del territorio, in primis quelle agro alimentari, in particolare quelle aziendali che insistono nell’area portuale, a cui daremo tutto il nostro sostegno e di questo ringrazio il consigliere Ventura”, ha evidenziato il capo gruppo FDI, Christian Garavaglia, a nome dei consiglieri regionali di FDI.

© Riproduzione riservata