Chiara Ferragni ‘esulta’ per la Cremonese: “Serie A baby”

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni ‘tifa’ Cremonese. L’imprenditrice ha postato oggi, venerdì 13 giugno, una storia dove rivela, a sorpresa, una delle squadre che, con ogni probabilità, tiferà nel prossimo campionato. In una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Ferragni ha deciso di indossare la maglia della Cremonese, squadra lombarda neopromossa nel massimo campionato italiano grazie alla vittoria contro lo Spezia nella finale dei playoff di Serie B, accompagnandola con un: “Serie A baby”.

Per quanto sia la prima volta che Ferragni si mostra con la maglia grigiorossa della Cremonese, Chiara aveva spesso indossato maglie di squadre di calcio, testimoniando il tutto, come spesso le capita, sui social. L’imprenditrice aveva creato un outfit ad hoc per la maglia rosa del Milan, abbinandola con dei pantaloni neri di pelle, quando aveva portato allo stadio i figli Leone e Vittoria, insieme all’ormai ex marito Fedez.