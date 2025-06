Iran, bandiera rossa annuncia vendetta dopo attacchi Israele

(Adnkronos) – L’Iran annuncia vendetta dopo gli attacchi di Israele. Rimbalzano ovunque le immagini della bandiera rossa issata sulla moschea di Jamkaran, a pochi chilometri dalla città di Qom. L’edificio ha un’importanza speciale per i musulmani sciiti: la moschea, come si tramanda, sarebbe stata costruita da Hassan bin Muthlih Jamkarani nell’anno corrispondente al 1003 Avanti Cristo, dopo un’indicazione divina ricevuta in sogno dall’Imam Mahdi. Il drappo rosso simboleggia tradizionalmente l’annuncio di vendetta con l’intenzione di versare sangue.

L’esibizione odierna della bandiera non è un evento inedito. Nel recente passato, il vessillo è stato issato a gennaio 2020 dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani in un attacco di droni compiuto dagli Usa e, più recentemente, a luglio dello scorso anno, quando a Teheran è stato ucciso Ismail Haniyeh, leader di Hamas.