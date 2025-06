Israele e attacco a Iran, Meloni convoca ministri e intelligence

(Adnkronos) – Dopo l’attacco di Israele all’Iran, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a quanto si apprende sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della crisi. La premier ha quindi convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell’intelligence nazionale.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato intanto in mattinata una riunione di emergenza all’unità di crisi della Farnesina, dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. Lo rende noto la Farnesina che sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran. Tajani ha avuto intanto un colloquio telefonico con l’ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei.

”Non pensavo a un attacco così presto”, ha dichiarato il vice premier al Tg1. ”Si è trattato di un attacco unilaterale, nessun altri Paese è coinvolto”, ha aggiunto il titolate della Farnesina.

Ricordando di aver ”sostenuto i negoziati Iran-Stati Uniti con la mediazione dell’Oman per impedire che l’Iran avesse la bomba atomica”, Tajani ha rivolto un ”inviato a tutti al dialogo, un peggioramento della crisi militare non fa bene a nessuno. La diplomazia deve prevalere, faremo il possibile per scongiurare una nuova guerra”.

”Per il momento non ci sono problemi per i nostri connazionali’, ha poi aggiunto, spiegando di aver ”parlato con nostri ambasciatori a Teheran e a Tel Aviv per verificare la situazione”. In Iran, ha spiegato in titolare della Farnesina, ”ci sono circa 450 italiani e sono stati tutti avvisati e invitati a non muoversi. Così anche in Israele dove ci italiani sono molti”.

Tajani ha quindi ”invitato tutti alla massima prudenza” e a ”evitare viaggi nell’area, non sappiamo come si evolverà la situazione” che al momento è ”tesissima”.