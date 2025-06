Cagliari, minorenne trovato morto in mare

(Adnkronos) – Giallo a Cagliari, un minorenne è stato trovato morto in mare. L’allarme è scattato all’alba vicino al vecchio stadio Sant’Elia quando è stato visto il corpo in acqua all’altezza della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e gli operatori del 118. Immediato anche l’intervento della polizia che ha potuto constatare che si tratta di un minore. Dai primi accertamenti non ci sarebbero segni sul corpo e non viene esclusa nessuna pista.