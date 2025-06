Follia a Le Mans, pilota prende a pugni finestrino dopo tamponamento con Ferrari

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 giugno, prenderà il via la 24 ore di Le Mans, ma in queste ore sta facendo discutere un brutto episodio accaduto durante la Michelin Le Mans Cup. In una delle gare sprint, evento preliminare nel weekend di Le Mans con vetture GT3, si è verificato un incidente tra il pilota Gino Forgione, del team Af Corse, scuderia partner Ferrari, e Josep Mayola.

In diversi video che stanno facendo il giro dei social, si vede Forgione scendere dalla sua auto e correre verso quella di Mayola, iniziando a prenderla a pugni sui finestrini con violenza. Il pilota è stato poi fermato dalla sicurezza, mentre Mayola non è sceso dalla sua auto.