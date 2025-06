Norris, proposta di matrimonio a Montreal: “Vuoi sposarmi?”. Ma lui rifiuta – Video

(Adnkronos) –

Lando Norris non pensa al… matrimonio. Il pilota della McLaren, secondo nella classifica Piloti, è atteso da un weekend cruciale in Canada, dove va a caccia di punti pesanti per rimanere nella scia del compagno di squadra Oscar Piastri, leader del Mondiale di Formula 1 a quota 186 e con 10 lunghezze di vantaggio sull’inglese. Norris, che non ha brillato nelle prove libere del venerdì, tanto da definirlo “il peggior venerdì dell’anno”, ha trovato sugli spalti di Montreal numerosi tifosi pronti a caricarlo in vista della gara, e non solo.

Durante le prove libere, dove non ha brillato nemmeno Charles Leclerc, infatti è spuntato il cartellone: “Lando, vuoi sposarmi? Il mio fidanzato non vuole”, sorretto da una coppia con tanto di cuori e foto di Norris. Le telecamere non si sono lasciate sfuggire l’occasione e sono subito andate a inquadrare l’inglese, che a bordo della sua McLaren, una volta visto il cartellone sul maxischermo a bordo pista, ha scosso la testa più volte prima di tornare a concentrarsi sul circuito.