Tumori, Angelini (Gsk): “Non parliamo di pazienti ma di donne”

(Adnkronos) – “Per noi è veramente importante non solo prendere a cuore la salute della donna, ma gestire la donna a 360 gradi, dando importanza all’aspetto sociale, all’aspetto familiare e lavorativo che gira intorno alla donna”. Così Valentina Angelini, Patient Engagement & Advocacy Lead Gsk, in occasione dell’incontro ‘Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta’, confronto tra clinici, istituzioni e pazienti sull’importanza della personalizzazione della cura del tumore ovarico e dei test genetici per la prevenzione dei tumori eredo-familiari, in corso a Bari. Il progetto a tappe è realizzato con il patrocinio di Acto Puglia, sponsorizzato dall’azienda farmaceutica Gsk e organizzato da OmnicomPrGroup.

“Abbiamo iniziato questo percorso nel 2023 con la presentazione del libro bianco a Roma, siamo poi andati in Veneto e siamo andati in Campania. Adesso siamo a Bari”, ricorda Angelini, evidenziando che l’incontro con le realtà locali “consente di ascoltare e accogliere i bisogni delle donne e di offrire loro qualcosa che sia di reale aiuto e supporto. Qui abbiamo introdotto la figura del caregiver, importantissimo nel percorso di cura della donna perché la aiuta e per questo deve essere formata e informata. Tutto ciò è possibile grazie alle associazioni di pazienti che hanno il ruolo di aiutare, formare e informare le donne rendendole consapevoli di quello che il territorio offre loro per poter essere curate al meglio”.

“Abbiamo poi introdotto la figura dello psicologo per aiutare anche il caregiver ad avere tutti gli elementi per stare vicino alla donna in questo momento di sofferenza”, aggiunge Angelini chiarendo che “con Acto abbiamo iniziato a collaborare 2 anni fa e vogliamo continuare a farlo. Come Gsk abbiamo deciso di dare vita a un team dedicato in grado di fornire supporto alle pazienti e a chi è loro accanto, perché pensiamo che così sia possibile apportare migliori benefici”. “Speriamo che questo viaggio possa continuare con ulteriori tappe”, conclude.