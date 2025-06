Atp Stoccarda, oggi la finale Zverev-Fritz: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Ultimo atto dell’Atp di Stoccarda. Oggi, domenica 15 giugno, si gioca la finale del torneo tedesco tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, numero 4 e numero 3 del ranking mondiale. L’americano arriva dal successo in semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, per 6-4 7-6 (7-5). Il tedesco ha invece regolato in semifinale l’altro statunitense Ben Shelton, con il punteggio di 7-6 (10-8), 7-6 (7-1). Ecco orario del match, dove vederlo e i precedenti tra i due.

Il match tra Zverev e Fritz inizierà alle 14. I due fin qui si sono affrontati 12 volte, con bilancio di 7-5 a favore dell’americano. Fritz ha anche vinto l’ultimo confronto, quello alle Atp Finals 2024 a Torino.

L’Atp 250 di Stoccarda è trasmesso da Sky. La diretta del match sarà su Sky Sport Tennis, canale di riferimento, ma anche su Sky Sport Uno/Sky Sport Max. La finale tra Zverev e Fritz sarà visibile anche su Sky Go e Now

.