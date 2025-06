Emily in Paris 5, Rupert Everett: “Non ci sarò, sono stato fatto fuori”

(Adnkronos) – “Se farò parte del cast di Emily in Paris 5? No, non ci sarò, ho litigato. Sono molto dispiaciuto per questo, sfortunatamente non ne farò parte”. A spiegare la propria assenza nell’attesissima quinta stagione della fortunata serie tv targata Netflix è Rupert Everett, ospite della 71ma edizione del Taormina Film Fest.

L’attore britannico ha interpretato nella quarta stagione della serie Giorgio Barbieri, un designer d’interni romano che gestisce uno studio nella capitale italiana. La sua presenza si inseriva nel contesto della trasferta della serie a Roma.

“Il motivo? Non lo so – dice ancora l’attore ai giornalisti con il consueto sarcasmo – Credevo che mi avrebbero chiamato per la quinta stagione, invece niente. Sono morto”. Le riprese della quinta stagione della serie creata da Darren Starr si sono svolte a Roma a maggio, per poi spostarsi di nuovo a Parigi più avanti nel corso dei prossimi mesi.